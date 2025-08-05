«Земский работник культуры»: 4 выпускника согласились на переезд

05.08.2025 | 13:33

Стали известны имена первых земских работников культуры в Пензенской области. Программа с таким названием начала действовать в регионе в 2025 году.

По ней 10 специалистам, которые согласятся переехать в села, поселки или города, где проживает до 50 000 человек, положена единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн рублей.

Четверо участников уже определены.

Выпускник Пензенского колледжа искусств Сергей Горшунов и Александр Дунькин, окончивший ПГУ, устроились методистами в Городищенский районный Дом культуры.

Выпускник Пензенского музыкального колледжа им. А. А. Архангельского Павел Ефин стал преподавателем по классу баяна в ДШИ Нижнеломовского района.

Ксения Иванькова, окончившая то же заведение, будет учить детей играть на баяне в ДШИ Лопатинского района.

«В ближайшее время будет объявлен второй этап отбора для участия в программе, на данный момент актуализируется список вакантных должностей», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.