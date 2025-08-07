Сетевое издание|18+|Четверг|7 авг 2025|10:40
Культура

В «Кукольном доме» оснастили большой зрительный зал

Для Пензенского областного театра «Кукольный дом» закупили новое оборудование в рамках технического переоснащения учреждения культуры.

Там появился полный набор звукового и светового оборудования, комплекс тканевых деталей для оформления контуров сценического пространства, антрактно-раздвижной занавес.

Аппаратура позволит создать интересные аудиовизуальные эффекты. Она предназначена для большого зрительного зала на 120 мест, который не использовался много лет, рассказал губернатор Олег Мельниченко.

«Уверен, что современные технические средства станут новым шагом к расширению и сценического пространства, и творческих горизонтов», - отметил он на своих страницах в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года пост художественного руководителя театра покинул заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии «Золотая маска» Владимир Бирюков, работавший в «Кукольном доме» несколько десятилетий. Судя по информации на официальном сайте учреждения, должность до сих пор вакантна.

Источник — фото из тг-канала Олега Мельниченко
