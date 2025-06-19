Общество

В Пензу прибудет ковчег с мощами святого патриарха Тихона

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В среду, 25 июня, в Пензу прибудет ковчег с частицей мощей патриарха Тихона. Святыню встретят в 7:00 на пересечении улиц Московской и Кураева.

Затем крестным ходом ковчег перенесут в Спасский кафедральный собор, где он останется до 20:00 26-го числа.

«В дни пребывания святыни в соборе духовенство будет постоянно совершать молебны с акафистом святителю Тихону. Храм будет открыт для посещения ежедневно с 7:00 до 20:00», - сообщили в Пензенской епархии.

В 2025 году в России отмечается столетие со дня кончины патриарха Тихона. Ковчег с его мощами побывает в 90 городах России и Беларуси.

В Пензенскую область святыню привезут впервые.

«Святитель Тихон был очень добрым человеком, верующие часто обращаются к нему. Просят помощи в делах семейных, в укреплении веры и в любых других нуждах, потому что он как пастырь добрый всегда простирал свои душу и сердце к человеку», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

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Источник — фото Пензенской епархии
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