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Культура

В Пензе выберут тематическую роспись для стен Спасского собора

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Спасский кафедральный собор в Пензе украсит тематическая роспись. Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в пресс-службе правительства области.

На объекте провели заседание губернаторского штаба, в котором приняли участие руководители творческих мастерских и живописцы. Художники представили шесть своих проектов, большинство из них выполнены в стиле русского классицизма, а также в академическом.

Тематическая роспись станет завершающим аккордом интерьерного оформления собора. По мнению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима, работы должны быть выполнены на высоком профессиональном уровне.

Какой именно будет роспись, решат в ближайшее время, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Мы проделали колоссальную работу. Гордость в душе от того, что нам удалось восстановить храм. Хочется сделать так, чтобы Спасский кафедральный собор притягивал людей. Чтобы сюда они приходили не только помолиться, но и прикоснуться к истории православия, Пензенского края», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

Спасский кафедральный собор, который также называют Первохрамом, планировалось сдать в 2019 году. Его возведение продолжается более 10 лет. Общая площадь культового учреждения - 5 550 квадратных метров. Храм сможет вместить до 5 000 человек. Высота помещения под центральным куполом в кресте - 59 метров, а колокольни со шпилем и крестом - 82,5 метра.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

На объекте провели заседание губернаторского штаба, в котором приняли участие руководители творческих мастерских и живописцы.
Церковь отделена от Государства. Почему там губернаторский штаб? У руководителя области есть более важные объекты и дела.

Гость||

Вот маразм.Всё правительство области мечется,какими фресками, за бюджетные деньги,попам ТЦ облагородить.В правовом государстве,всех кто там находится и решает частные проблемы сидя на народной шее,давно бы приземлили.

Гость||

Церкви и катки превыше всего)))

Гость||

А вы все стены ТЦ мужиками дырявыми украсьте,у вас же опыт есть.Поставьте дырявого мужика,что на фонтане стоит и нагоните художников,пусть его на стены и скопируют.

Гость||

В Пензенской области нет проблем. А почему губернатор стоит, а мужчина в чёрном сидит?

Гость||

Гость писал(a):

А почему губернатор стоит, а мужчина в чёрном сидит?
Так его попы туда отчитаться привезли и всё его окружение,да новых заданий выписать.

Гость||

Папа Римский Франциск назвал секс и хорошую еду благодатью Господней.

Гость||

Тема такая: ВКБ принимает дары волхвов.

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
На объекте провели заседание губернаторского штаба, в котором приняли участие руководители творческих мастерских и живописцы.
Церковь отделена от Государства. Почему там губернаторский штаб? У руководителя области есть более важные объекты и дела.
Белозерцева за злоупотребление должностными полномочиями под следствие и на нары!

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
На объекте провели заседание губернаторского штаба, в котором приняли участие руководители творческих мастерских и живописцы.
Церковь отделена от Государства. Почему там губернаторский штаб? У руководителя области есть более важные объекты и дела.
Сдается, что откаты ему идут немалые...

Имя: Гость
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