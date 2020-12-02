В Пензе выберут тематическую роспись для стен Спасского собора

02.12.2020 | 16:13

Спасский кафедральный собор в Пензе украсит тематическая роспись. Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в пресс-службе правительства области.

На объекте провели заседание губернаторского штаба, в котором приняли участие руководители творческих мастерских и живописцы. Художники представили шесть своих проектов, большинство из них выполнены в стиле русского классицизма, а также в академическом.

Тематическая роспись станет завершающим аккордом интерьерного оформления собора. По мнению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима, работы должны быть выполнены на высоком профессиональном уровне.

Какой именно будет роспись, решат в ближайшее время, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Мы проделали колоссальную работу. Гордость в душе от того, что нам удалось восстановить храм. Хочется сделать так, чтобы Спасский кафедральный собор притягивал людей. Чтобы сюда они приходили не только помолиться, но и прикоснуться к истории православия, Пензенского края», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

Спасский кафедральный собор, который также называют Первохрамом, планировалось сдать в 2019 году. Его возведение продолжается более 10 лет. Общая площадь культового учреждения - 5 550 квадратных метров. Храм сможет вместить до 5 000 человек. Высота помещения под центральным куполом в кресте - 59 метров, а колокольни со шпилем и крестом - 82,5 метра.