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Культура

В пензенском ТЮЗе назвали дату премьеры «Горя от ума»

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В пензенском театре юного зрителя определились с датой премьеры спектакля «Горе от ума» по пьесе А. С. Грибоедова.

Она состоится в воскресенье, 25 октября. Постановка предназначена для зрителей старше 12 лет.

«Что такое «Горе от ума»? Это прежде всего - блестящий текст Грибоедова, разошедшийся на цитаты еще при жизни автора. Это пьеса, задуманная 25-летним драматургом и дипломатом, в которой он крайне недипломатично отзывается о современниках. Это один день из жизни молодого человека, намного опередившего свое время и бросившего ему вызов! Кстати, в нашем спектакле Время - еще один незримый персонаж - персонаж, полный пороков, свойственных любому времени...» - рассказали представители ТЮЗа.

Спектакль поставил художественный руководитель театра Владимир Карпов. На сцену выйдут Андрей Кучишкин, Мария Путютина, Екатерина Гузеева, Дмитрий Ширин, Егор Васильев, Юрий Савин, Дарья Куклева, Вячеслав Копенкин и Роман Иваненко, Андрей Шепталин, Ирина Солошенкова, Юлия Карпова, Марина Кинге, Сергей Тельнов, Ирина Дрожжилова и Елена Чудова, Марина Савина, Анастасия Полякова и Никита Хайкин.

Пензенский ТЮЗ открыл новый сезон 4 сентября постановкой «Слова, рожденные войной». В нем состоится еще одна премьера - сказка «Летучий корабль».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото предоставлено сотрудниками ТЮЗа
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