Владимир Бирюков покинул «Кукольный дом»

10.12.2024 | 11:45

Пензенский областной театр кукол «Кукольный дом» лишился художественного руководителя: в начале декабря Владимир Бирюков, занимавший эту должность больше 20 лет, уволился.

По сведениям PenzaInform.ru, Владимир Бирюков написал заявление по собственному желанию и оно было принято.

Оперативно получить официальный комментарий на эту тему оказалось проблематично. В министерстве культуры отказались опровергать или подтверждать информацию, а Антон Некрасов, указанный на сайте театра кукол как пресс-секретарь, попросил прислать письменный запрос.

Владимир Бирюков - заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии «Золотая маска». С 1989 года он был главным режиссером областного театра кукол, с 2002-го - его худруком.

Полтора года назад Владимир Бирюков говорил об удручающем состоянии кукольного театра в Пензе.