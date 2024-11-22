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Культура

В Пензе завершилось празднование 150-летия Всеволода Мейерхольда

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В четверг, 21 ноября, прошло заключительное мероприятие в рамках празднования 150-летия театрального режиссера, актера, педагога Всеволода Мейерхольда, родившегося и выросшего в Пензе.

В течение года в разных культурных учреждениях региона проводились выставки, литературные и музыкальные вечера, концерты, посвященные юбилею, финальное торжество состоялось в драматическом театре.

Министр культуры РФ Ольга Любимова в приветственном адресе назвала Всеволода Мейерхольда поистине знаковой фигурой.

«Его подходы в работе с формами, методами и стилями создали новый язык театра, который до сих пор изучают и применяют во всем мире. Он был режиссером, мыслителем, исследователем человеческой природы. Его работа над биомеханикой и поиски новых выразительных средств сделали его одним из самых видных деятелей культуры XX века. Отечественный театр обязан Мейерхольду многими своими достижениями», - отметила она.

В Пензе дело мастера продолжает «Театр доктора Дапертутто», ведущий насыщенную творческую жизнь, в центре «Дом Мейерхольда» работает музей.

Гостей праздника под джазовую музыку 30-х годов прошлого века встречала кукла-мим из спектакля «Кукольного дома» «Игра магии», посетители могли ознакомиться с тематической выставкой художественных произведений.

Участники мероприятия увидели отрывки из постановок «Театра доктора Дапертутто», областного драмтеатра, «Кукольного дома», театров юного зрителя Пензы и Заречного, театра ПГУ «Кириллица», а также номера хореографического ансамбля «Зоренька», сообщили в пресс-службе регионального минкульта.

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Источник — фото областного минкульта
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