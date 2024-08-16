В Пензе альпинисты начали мыть фасад драмтеатра

Пензенский драмтеатр продолжает подготовку к новому, 232-му сезону. Сейчас идет мойка фасада здания.
Очисткой стекол занимаются профессиональные промышленные альпинисты. На большой высоте они удаляют загрязнения.
«Работы должны завершиться в течение 2 недель, после чего жители нашего города смогут любоваться обновленным сверкающим фасадом», - говорится на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в большом зале театра начали приводить в порядок люстру. Светильник спустили с высоты для профилактического ремонта и очистки.
Каждую хрустальную подвеску 3-тонной конструкции приходится мыть в отдельности, также нужно проверять проводку и контакты в патронах, менять лампочки. После этого люстру вновь поднимают наверх с помощью тросов и лебедок.