В Пензе альпинисты начали мыть фасад драмтеатра

16.08.2024 | 18:04

Пензенский драмтеатр продолжает подготовку к новому, 232-му сезону. Сейчас идет мойка фасада здания.

Очисткой стекол занимаются профессиональные промышленные альпинисты. На большой высоте они удаляют загрязнения.

«Работы должны завершиться в течение 2 недель, после чего жители нашего города смогут любоваться обновленным сверкающим фасадом», - говорится на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в большом зале театра начали приводить в порядок люстру. Светильник спустили с высоты для профилактического ремонта и очистки.

Каждую хрустальную подвеску 3-тонной конструкции приходится мыть в отдельности, также нужно проверять проводку и контакты в патронах, менять лампочки. После этого люстру вновь поднимают наверх с помощью тросов и лебедок.