Артисты пензенского ТЮЗа открыли новый творческий сезон

04.09.2020 | 18:15

В Пензенском ТЮЗе открыт новый творческий сезон - юбилейный, 30-й по счету. На сцену вышли практически все артисты труппы.

Первый спектакль, который представили актеры публике, - о Великой Отечественной. Эта музыкально-поэтическая постановка - по сути, премьера.

«Спектакль называется «Слова, рожденные войной», он вырос из онлайн-проекта. Во время самоизоляции артисты работали и создали интернет-проект. Мы решили его не бросать, чтобы его увидел широкий зритель на сцене вживую», - рассказал художественный руководитель Пензенского ТЮЗа Владимир Карпов.

Екатерина Гузеева весь вечер находилась на сцене, читала стихи, пела и танцевала. Ко встрече со зрителем девушка готовилась долго и тщательно.

«Нужно вкладываться одинаково во все произведения, какими бы они ни были. Это не важно, что играешь, главное - чтобы душа были и сердце», - отметила артистка.

О планах на ближайшие месяцы руководство ТЮЗа говорит осторожно: многое будет зависеть от эпидобстановки в регионе. Но артисты готовятся к двум премьерам - это «Горе от ума» А. С. Грибоедова и сказка «Летучий корабль».