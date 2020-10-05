В мэрии Пензы огласили стоимость и точное название скульптуры у фонтана

05.10.2020 | 16:37

В понедельник, 5 октября, в редакцию PenzaInform.ru поступил ответ на запрос о стоимости и точном названии ставшего уже известным арт-объекта, разместившегося у нового фонтана на улице Московской.

«Хотелось бы знать, какова стоимость скульптуры, установленной на Фонтанной площади. Это снискавший десятки тысяч откликов Кентавр, созданный скульптором Юрием Ткаченко. А также хотелось бы знать, сколько заплатили автору за это творение», - с такими вопросами в редакцию обратился один из горожан.

В официальном ответе администрации Пензы говорится, что объект обошелся в 2 млн 806 тысяч 309 рублей.

«Данная стоимость включает в себя полный комплекс работ, в том числе оплату за работу по созданию скульптуры», - уточняется в документе, подписанном заммэра Магомедом Агамагомедовым.

Другой пензенец интересовался, каково официальное наименование арт-объекта: «Солнечный кентавр» или «Радушный кентавр».

«По словам автора скульптуры Юрия Ткаченко, данный арт-объект называется «Радушный кентавр», - ответил Магомед Агамагомедов.

Фигура в виде «кентавра» с пробитым насквозь и повернутым на 180 градусов человеческим торсом вызвала шквал эмоций у горожан. В Сети даже запустили две петиции: одну - «За снос убожества на Фонтанной площади», другую - за сохранение объекта.

В свою очередь, автор скульптуры Юрий Ткаченко попытался объяснить смысл своего творения: раскинутые руки готовы обнять каждого, кто сидит на спине, а отверстие в торсе позволяет видеть небо.

11 сентября администрация Пензы пообещала, что будет менять арт-объекты на Фонтанной площади.