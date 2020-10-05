Сетевое издание|18+|Понедельник|5 окт 2020|17:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
 

Культура

В мэрии Пензы огласили стоимость и точное название скульптуры у фонтана

Печать

В понедельник, 5 октября, в редакцию PenzaInform.ru поступил ответ на запрос о стоимости и точном названии ставшего уже известным арт-объекта, разместившегося у нового фонтана на улице Московской.

«Хотелось бы знать, какова стоимость скульптуры, установленной на Фонтанной площади. Это снискавший десятки тысяч откликов Кентавр, созданный скульптором Юрием Ткаченко. А также хотелось бы знать, сколько заплатили автору за это творение», - с такими вопросами в редакцию обратился один из горожан.

В официальном ответе администрации Пензы говорится, что объект обошелся в 2 млн 806 тысяч 309 рублей.

«Данная стоимость включает в себя полный комплекс работ, в том числе оплату за работу по созданию скульптуры», - уточняется в документе, подписанном заммэра Магомедом Агамагомедовым.

Другой пензенец интересовался, каково официальное наименование арт-объекта: «Солнечный кентавр» или «Радушный кентавр».

«По словам автора скульптуры Юрия Ткаченко, данный арт-объект называется «Радушный кентавр», - ответил Магомед Агамагомедов.

Фигура в виде «кентавра» с пробитым насквозь и повернутым на 180 градусов человеческим торсом вызвала шквал эмоций у горожан. В Сети даже запустили две петиции: одну - «За снос убожества на Фонтанной площади», другую - за сохранение объекта.

В свою очередь, автор скульптуры Юрий Ткаченко попытался объяснить смысл своего творения: раскинутые руки готовы обнять каждого, кто сидит на спине, а отверстие в торсе позволяет видеть небо.

11 сентября администрация Пензы пообещала, что будет менять арт-объекты на Фонтанной площади.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

а отверстие в торсе позволяет видеть небо.
Позволяет сэкономить на бронзе, или из чего он там сляпан...

Гость||

Вот это "абашевская игрушка"

Гость||

Дырявый кентавр.

Гость||

Они так всем "помогают"?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

раскинутые руки готовы обнять каждого, кто сидит на спине, а отверстие в торсе позволяет видеть небо.
Эй дегротик, а чем я буду "видеть" небо, если я сижу на крупе/спине твоего "творения"? Об этом ты не подумал?

Гость||

Понятно.Там,где АгаМага,кроме распила денег ловить нечего.Слепили мангал для ресторана Ереван,а выдали за арт-объект.

Гость||

2 мульта за х...ю

Гость||

ОХ...ЕТЬ!

Гость||

Гость писал(a):

ОХ...ЕТЬ!
Охарактеризовать?

Гость||

Хм... А если обратиться в мастерскую (не в Пензе) и попросить рассчитать стоимость отливки/доставку/установку. Какая разница будет?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

объект обошелся в 2 млн 806 тысяч 309 рублей.
Где то в Пензе люди годами ждут ремонт дороги, а им отвечают, что денег пока нет. А тут коняшку за 3 ляма ставят.

Гость||

Гость писал(a):

ОХ...ЕТЬ!

Охарактеризовать?

Охладеть?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В официальном ответе администрации Пензы говорится, что объект обошелся в 2 млн 806 тысяч 309 рублей.
Враньё ,поэтому и с ответом медлили ,думали когда волна пройдёт ,там одно мощение вокруг этой дряни обошлась в 10 раз больше.Сметы же есть на всё.

Гость||

Гость писал(a):

Хм... А если обратиться в мастерскую (не в Пензе) и попросить рассчитать стоимость отливки/доставку/установку. Какая разница будет?
Ежели обратиться Магомед Агамагомедов, то обойдется в те же 2 млн 806 тысяч 309 рублей ;)

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте