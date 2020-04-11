Культура

Пензенские деятели культуры дают виртуальные концерты

Печать

Многие пензенские артисты все чаще стали давать домашние концерты, чтобы не потерять связь со зрителями, в качестве которых теперь выступают пользователи интернета. Например, солист центра культуры и досуга Сергей Макаров поет не на сцене, а у себя на кухне.

Ролики со своими творческими номерами певцы и музыканты размещают в социальных сетях. Этот флешмоб уже подхватили артисты практически всех учреждений культуры региона.

Последний невиртуальный концерт состоялся почти месяц назад: в середине марта в драматическом театре пел Кай Метов.

Пензенцы соскучились по выступлениям отечественных звезд, известных солистов и творческих коллективов Сурского края. Теперь, чтобы побывать на концерте, не нужно куда-то идти.

В городском управлении культуры, которое и выступило инициатором подобных концертов, всячески поддерживают артистов, соблюдая при этом социальную дистанцию.

«Друзья! Оставайтесь дома! Работники культуры, солисты наших учреждений придут к вам с программой «Концерт из дома». Здоровья всем!» - обратилась к жителям города начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Каждый день артисты надевают нарядные платья, костюмы, поют, читают стихи, играют на музыкальных инструментах - в общем, делают все для того, чтобы никому не стало скучно дома в период самоизоляции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Спасибо, поблевал.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте