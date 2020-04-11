Пензенские деятели культуры дают виртуальные концерты

11.04.2020 | 19:20

Многие пензенские артисты все чаще стали давать домашние концерты, чтобы не потерять связь со зрителями, в качестве которых теперь выступают пользователи интернета. Например, солист центра культуры и досуга Сергей Макаров поет не на сцене, а у себя на кухне.

Ролики со своими творческими номерами певцы и музыканты размещают в социальных сетях. Этот флешмоб уже подхватили артисты практически всех учреждений культуры региона.

Последний невиртуальный концерт состоялся почти месяц назад: в середине марта в драматическом театре пел Кай Метов.

Пензенцы соскучились по выступлениям отечественных звезд, известных солистов и творческих коллективов Сурского края. Теперь, чтобы побывать на концерте, не нужно куда-то идти.

В городском управлении культуры, которое и выступило инициатором подобных концертов, всячески поддерживают артистов, соблюдая при этом социальную дистанцию.

«Друзья! Оставайтесь дома! Работники культуры, солисты наших учреждений придут к вам с программой «Концерт из дома». Здоровья всем!» - обратилась к жителям города начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Каждый день артисты надевают нарядные платья, костюмы, поют, читают стихи, играют на музыкальных инструментах - в общем, делают все для того, чтобы никому не стало скучно дома в период самоизоляции.