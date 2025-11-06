В Пензенской области четверых мужчин лишили гражданства

В Пензенской области четверых местных жителей, переехавших в Россию из другой страны, лишили гражданства.
Мужчины 1977, 1991, 1995 и 1997 года рождения отбывали наказание в колонии - их осудили за создание армянской этнической ОПГ и участие в ней.
Там они пропагандировали среди других заключенных идеологию запрещенной в РФ экстремистской организации.
Деятельность злоумышленников пресекли сотрудники региональных управлений ФСБ и ФСИН России.
С учетом того, что действия осужденных создавали угрозу национальной безопасности страны, было принято решение лишить их гражданства.
