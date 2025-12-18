Многодетная мать из Никольска будет отрабатывать долги по алиментам

В Никольске 34-летняя мать троих детей (у нее 13-летняя дочь и сыновья 10 и 3 лет) попала на скамью подсудимых из-за неуплаты алиментов. Ее общий долг составил более 1,7 млн рублей, уточнили в областной прокуратуре.
Лишенная родительских прав женщина уже привлекалась к административной и уголовной ответственности за неисполнение своих обязанностей, сообщили в пресс-службе облсуда. Несмотря на постановление пристава, она не трудоустроилась, хотя здоровье позволяет, и живет за счет случайных заработков.
С детьми мать не видится, материальной поддержки им не оказывает. Свою вину она полностью признала.
Сначала приговор за неуплату алиментов женщине вынес районный суд. Суд апелляционной инстанции частично изменил его, определив никольчанке наказание в виде принудительных работ на 8 месяцев с удержанием 10% заработной платы осужденной в доход государства.
Приговор вступил в законную силу. Если женщина проигнорирует и его, принудительные работы заменит реальное лишение свободы.
