В Вадинске осудили четверых «черных археологов»

18.12.2025 | 19:02

В регионе осудили четверых «черных археологов» из Московской и Тульской областей, которые вели раскопки около Вадинска в августе 2024 года.

При помощи металлоискателей они нашли более 70 предметов, датированных XI-XX веками. Среди них были сюльгамы (застежки), монеты, наконечники стрел, украшения конской упряжи, фрагменты пластин и подвесок и др.

Сделав несколько десятков выемок, копатели повредили целостность культурного слоя объекта археологического наследия.

Кроме того, в багажнике машины, на которой четверка приехала в Пензенскую область, нашли наркотик растительного происхождения в значительном размере. Запрещенное вещество купил один из мужчин. Правоохранители обнаружили и изъяли сверток.

В отношении «черных археологов» возбудили уголовное дело. Виновного в 2 преступлениях приговорили к лишению свободы, остальным назначили наказание в виде штрафа, сообщили в Вадинском районном суде.