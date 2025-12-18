В Вадинске осудили четверых «черных археологов»

В регионе осудили четверых «черных археологов» из Московской и Тульской областей, которые вели раскопки около Вадинска в августе 2024 года.
При помощи металлоискателей они нашли более 70 предметов, датированных XI-XX веками. Среди них были сюльгамы (застежки), монеты, наконечники стрел, украшения конской упряжи, фрагменты пластин и подвесок и др.
Сделав несколько десятков выемок, копатели повредили целостность культурного слоя объекта археологического наследия.
Кроме того, в багажнике машины, на которой четверка приехала в Пензенскую область, нашли наркотик растительного происхождения в значительном размере. Запрещенное вещество купил один из мужчин. Правоохранители обнаружили и изъяли сверток.
В отношении «черных археологов» возбудили уголовное дело. Виновного в 2 преступлениях приговорили к лишению свободы, остальным назначили наказание в виде штрафа, сообщили в Вадинском районном суде.
