Юный пензенец отдал мошенникам сбережения семьи

В Пензенском районе 17-летний подросток перевел мошенникам почти 1 млн рублей.
Юноше на сотовый позвонил неизвестный и сообщил, что на его имя пришла посылка. Под предлогом ее получения у подростка выманили код, пришедший в СМС.
Чуть позже юноше поступил видеозвонок в мессенджере. Собеседник представился сотрудником силового ведомства и испугал известием, что подросток стал фигурантом уголовного дела - его подозревают в финансировании экстремистских организаций. Чтобы избежать уголовной ответственности, нужно взять все сбережения семьи и перевести на «безопасный счет».
Юный пензенец послушался, забрал деньги, хранившиеся дома, и через банкомат перечислил их на указанные счета. Ущерб составил около 980 000 рублей.
Когда незнакомец перестал отвечать на вызовы, подросток понял, что стал жертвой обмана, и рассказал о случившемся родителям. Мать юноши обратилась в полицию.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Полиция устанавливает личности злоумышленников, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.
