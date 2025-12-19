Жительница области пострадала из-за московского бездомного

57-летнего московского бездомного подозревают в краже значительной суммы у 62-летней жительницы Каменского района.
Женщина посещала Москву, вернулась домой и обнаружила пропажу банковской карты. Полицейские установили, что покупки с ее помощью совершал кто-то в столице.
Оперативники отправились в служебную командировку, чтобы найти подозреваемого. Вскоре они установили его личность.
«В результате грамотных и профессиональных действий полицейских злоумышленник был задержан на одном из железнодорожных вокзалов столицы и доставлен в Пензенскую область», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.
Мужчина во всем признался. По его словам, он нашел карту на улице, а потом расплатился с ее помощью за продукты и алкоголь. Всего бездомный потратил около 10 000 рублей.
По факту кражи возбудили уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
