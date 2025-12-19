Криминал

Жительница области пострадала из-за московского бездомного

Печать
Telegram

57-летнего московского бездомного подозревают в краже значительной суммы у 62-летней жительницы Каменского района.

Женщина посещала Москву, вернулась домой и обнаружила пропажу банковской карты. Полицейские установили, что покупки с ее помощью совершал кто-то в столице.

Оперативники отправились в служебную командировку, чтобы найти подозреваемого. Вскоре они установили его личность.

«В результате грамотных и профессиональных действий полицейских злоумышленник был задержан на одном из железнодорожных вокзалов столицы и доставлен в Пензенскую область», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Мужчина во всем признался. По его словам, он нашел карту на улице, а потом расплатился с ее помощью за продукты и алкоголь. Всего бездомный потратил около 10 000 рублей.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото, видео УМВД
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети