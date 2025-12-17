В Пензе осудили бойца, вывезшего гранату со взрывателем из зоны СВО

В Пензе осудили военнослужащего, который вывез осколочную гранату со взрывателем из зоны спецоперации.
Мужчина нашел боеприпас во время выполнения боевого задания, забрал и стал носить в рюкзаке. Приехав в Ростовскую область, он поместил гранату в тайник на автозаправке.
Спустя несколько месяцев участник СВО отправился домой на автомобиле, прихватив боеприпас с собой. По пути его остановили сотрудники ФСБ, которые обнаружили и изъяли гранату.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он полностью признал вину.
При вынесении приговора в числе прочего было учтено, что подсудимый - ветеран боевых действий, имеет ранение, его супруга беременна.
Мужчине назначили наказание в виде условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года, сообщили в Пензенском гарнизонном военном суде.
