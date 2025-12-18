Приехавшая в Пензу сельчанка приняла предложение о заработке и пожалела

40-летнюю жительницу Пачелмского района подозревают в неправомерном обороте средств платежей. Она за деньги передала незнакомцу две банковские карты, оформленные на ее имя.
По версии следствия, в июле 2025 года сельчанка приехала по делам в Пензу. На автовокзале к ней подошел незнакомец и предложил заработать. Для этого требовалось оформить банковские карты.
Женщина согласилась, сделала все, что от нее требовалось, передала карты вместе с пин-кодами, затем забрала заработанные деньги и уехала домой.
Полицейские установили личность сельчанки. Она во всем призналась и раскаялась в содеянном.
«В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.
Сельчанке грозит отправиться за решетку на срок до 3 лет.
Сейчас полицейские устанавливают личность мужчины, которому подозреваемая передала карты.
