Многодетный отец захотел построить дом и потерял полмиллиона рублей

38-летнего жителя Пензы подозревают в мошенничестве в крупном размере. Он похитил деньги у многодетной семьи.

По версии следствия, в марте 2024 года обвиняемый завязал знакомство с 39-летним жителем Пензенского района и вызвал к себе интерес рассказом о том, что занимается строительством частных домов. Пензенец пообещал новому приятелю выкупить землю в Бессоновском районе и возвести там жилище для многодетной семьи.

Когда участок был выбран, злоумышленник получил на начало строительства 500 000 рублей, 300 000 из них отец семейства взял в банке в кредит.

Полученные деньги пензенец потратил на погашение личных долгов.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал. Причиненный семье ущерб частично, в размере 80 тыс. рублей, возмещен пожилой матерью обвиняемого», - сообщили в областной прокуратуре.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направили в Пензенский районный суд.

