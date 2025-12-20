Многодетный отец захотел построить дом и потерял полмиллиона рублей

38-летнего жителя Пензы подозревают в мошенничестве в крупном размере. Он похитил деньги у многодетной семьи.
По версии следствия, в марте 2024 года обвиняемый завязал знакомство с 39-летним жителем Пензенского района и вызвал к себе интерес рассказом о том, что занимается строительством частных домов. Пензенец пообещал новому приятелю выкупить землю в Бессоновском районе и возвести там жилище для многодетной семьи.
Когда участок был выбран, злоумышленник получил на начало строительства 500 000 рублей, 300 000 из них отец семейства взял в банке в кредит.
Полученные деньги пензенец потратил на погашение личных долгов.
«В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал. Причиненный семье ущерб частично, в размере 80 тыс. рублей, возмещен пожилой матерью обвиняемого», - сообщили в областной прокуратуре.
Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направили в Пензенский районный суд.
Новости по теме
- Юный пензенец отдал мошенникам сбережения семьи
- Путин решил отменить мораторий на штрафы для застройщиков за задержку ввода жилья
- Строительство водопровода в Маньчжурии: осталось 85 метров
- В строящемся корпусе земетчинской больницы заливают полы в подвале
- ЖК Supernova: квартиры с готовым ремонтом
- Многодетная мать из Никольска будет отрабатывать долги по алиментам
- В Городищенском районе незаконно продали 32 га земли с лесом и прудом
- «Новогодний аутлет»: скидки до 20% на квартиры от «Территории жизни»
- Россиян предупредили об увеличении количества одного вида кибератак
- В ЖК «8 Марта» остались последние квартиры с видом на город
Последние новости
- Юный пензенец отдал мошенникам сбережения семьи
- Пензячка сбила пенсионерку во дворе на ул. Мира и уехала
- Жительница области пострадала из-за московского бездомного
- Многодетная мать из Никольска будет отрабатывать долги по алиментам
- В Вадинске осудили четверых «черных археологов»
- Осудили сварщика, по вине которого загорелся дом в Пачелмском районе
- Приехавшая в Пензу сельчанка приняла предложение о заработке и пожалела
- Пензячка вонзила нож в сожителя из-за телевизора
- В Пензе осудили бойца, вывезшего гранату со взрывателем из зоны СВО
- В Пензенском районе обокрали автомойку
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!