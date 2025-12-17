Пензячка вонзила нож в сожителя из-за телевизора

В Пензе будут судить 56-летнюю женщину, которая ранила ножом 45-летнего сожителя во время конфликта из-за телевизора.
Горожанка поссорилась с мужчиной в своей квартире в ночь с 28 на 29 октября этого года. Они выпивали в спальне под звуки телевизора. Потом хозяйка захотела спать и попросила выключить его, но сожитель продолжил просмотр.
Разозленная женщина сходила на кухню, взяла хозяйственный нож с длиной клинка 18,9 см и вонзила его мужчине в живот.
Осознав, что сделала, пензячка вызвала скорую. Полученную потерпевшим рану расценили как тяжкий вред здоровью.
Горожанка признала вину и пояснила, что хотела лишь напугать сожителя. Он, в свою очередь, простил женщину и заявил, что никаких претензий не имеет.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд, сообщили в областной прокуратуре.
Новости по теме
- В Пензе осудили бойца, вывезшего гранату со взрывателем из зоны СВО
- Пензенец не смог снизить стоимость купленной квартиры через суд
- Сосновоборской пенсионерке могут вернуть 765 000 рублей
- Обманули маркетплейс: троих юных пензенцев осудили за грабеж
- Водителю, погубившему 29-летнего пассажира, вынесли приговор
- Бессоновские пчеловоды через суд добились компенсации 4,5 млн руб.
- Напавший на подмосковную школу вооруженный подросток задержан
- Вера Фейгина рассказала, на что планировала потратить взятку
- Житель Пачелмского района заплатит 100 тысяч за ложный донос
- Россиянка переломала кости любимому из-за неприятной темы разговора
Последние новости
- В Пензе осудили бойца, вывезшего гранату со взрывателем из зоны СВО
- В Пензенском районе обокрали автомойку
- Девушка согласилась получить цветы и потеряла 1,2 млн рублей
- Обманули маркетплейс: троих юных пензенцев осудили за грабеж
- Водителю, погубившему 29-летнего пассажира, вынесли приговор
- Распылил газ: в Пензе дорожный конфликт стал уголовным делом
- В питомнике в Кузнецком лесничестве выкопали 173 липы
- Вера Фейгина рассказала, на что планировала потратить взятку
- Зашел в лифт за девочкой: пензенцу грозит от 12 лет лишения свободы
- В Пензе курьер доставил клиенту товар и избил его
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!