Пензячка вонзила нож в сожителя из-за телевизора

17.12.2025 | 17:46

В Пензе будут судить 56-летнюю женщину, которая ранила ножом 45-летнего сожителя во время конфликта из-за телевизора.

Горожанка поссорилась с мужчиной в своей квартире в ночь с 28 на 29 октября этого года. Они выпивали в спальне под звуки телевизора. Потом хозяйка захотела спать и попросила выключить его, но сожитель продолжил просмотр.

Разозленная женщина сходила на кухню, взяла хозяйственный нож с длиной клинка 18,9 см и вонзила его мужчине в живот.

Осознав, что сделала, пензячка вызвала скорую. Полученную потерпевшим рану расценили как тяжкий вред здоровью.

Горожанка признала вину и пояснила, что хотела лишь напугать сожителя. Он, в свою очередь, простил женщину и заявил, что никаких претензий не имеет.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд, сообщили в областной прокуратуре.