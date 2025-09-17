Никольский стеклозавод: председатель СКР взял дело на контроль

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав сотрудников Никольского завода светотехнического стекла.
Ранее сообщалось, что предприятие задолжало работникам 14 миллионов рублей. Они несколько месяцев не получали денег за свой труд. Средства у организации были, но их тратили на другие нужды.
«С марта заработная плата стала предоставляться с задержками, а с июня денежные средства перестали перечисляться полностью», - рассказали в следственной комитете.
В сентябре работников начали принуждать к увольнению, заявив, что завод будет ликвидирован. При этом им отказывали в выдаче документов, подтверждающих наличие задолженностей.
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СКР Владимиру Игнатенкову доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах, сообщили в ведомстве.
