В Никольске завод задолжал работникам 14 миллионов рублей

17.06.2025 | 12:43

В Никольске 171 работник местного завода светотехнического стекла несколько месяцев не получал зарплату. Деньги у организации были, но их тратили на другие нужды.

Людям не платили с марта по май, долг превысил 14 миллионов рублей. В дело вмешалась прокуратура.

«По факту наличия задолженности свыше двух месяцев прокурор направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Возбуждено уголовное дело.

Подобные случаи в Пензенском регионе уже происходили. Ранее в Сети появилась петиция, подписанная сотрудниками ОАО «Пензхиммаш». Они жалуются, что им уже 2 месяца задерживают зарплаты. Прокурорская проверка подтвердила, что в результате бездействия органов управления общества на предприятии длительное время отсутствует должностное лицо, имеющее право выполнять управленческие функции.

В 2020 году в областном центре гендиректор фирмы попал под статью, потому что не платил сотрудникам. Задолженность составила более 480 тысяч рублей.