В поселке Земетчино водитель умер после падения с прицепа

13.10.2025 | 18:21

В поселке Земетчино возбудили уголовное дело после смерти 58-летнего водителя грузовой машины, принадлежащей индивидуальному предпринимателю.

В конце сентября мужчина вытаскивал зерно из прицепа и упал с перекладины. С травмами он оказался в больнице, где через несколько дней скончался.

По факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека, было заведено уголовное дело.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда и допустившего их нарушение», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В субботу, 11 октября, в Пензе случилось ЧП на производстве. На предприятии, расположенном на улице Петровской (Терновка), одного из рабочих придавило стеклопакетами.