Мошенники забрали у пензячки 2,9 млн рублей после продажи квартиры

14.10.2025 | 09:43

38-летняя жительница Ленинского района Пензы отдала аферистам 2,9 млн рублей, поверив, что деньги поддельные.

Мошенники узнали, что женщина продала квартиру через агентство недвижимости. С ней связался неизвестный, который представился силовиком. Он сообщил пензячке, что риелтор, занимавшийся сделкой, обманул ее, вручив фальшивые деньги вместо настоящих.

Собеседник убедил горожанку передать средства курьеру, чтобы тот якобы доставил их в спецслужбу.

«Жительница Пензы последовала инструкции и, завернув деньги в канцелярский файл, отдала незнакомому мужчине, ожидавшему ее у подъезда», - сообщили в областном УМВД РФ.

Только спустя две недели женщина поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию. Теперь сотрудники ищут подозреваемых.