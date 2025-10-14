Криминал

В Пензе молодая пара пошла на преступление из-за долгов

19-летнюю пензячку и ее 20-летнего возлюбленного-иностранца обвиняют в покушении на сбыт наркотиков.

По версии следствия, в июле этого года молодые люди, живущие вместе, решили подзаработать, чтобы быстро расплатиться с долгами, и нашли в интернете сообщников.

По их координатам днем 20-го числа пара нашла в лесу 2 полимерные бутылки с 273 свертками синтетического наркотика внутри общей массой не менее 134,88 грамма.

Злоумышленники забрали запрещенное вещество и перепрятали, устроив тайник в лесополосе на Шуисте. Затем они оборудовали на территории Железнодорожного района 24 закладки, отослав данные об их местоположении руководителям группы.

Еще 249 свертков остались во временном тайнике. Их пара собиралась разложить на следующий день в Терновке.

«Довести свой умысел до завершения злоумышленники не смогли, поскольку их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Молодые люди признали вину. Возбужденное в отношении них уголовное дело уже направлено в суд.

Что касается сообщников, то их личности установить не удалось, материалы выделены в отдельное производство.

