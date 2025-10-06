В Пензе у драмтеатра двое молодых людей жестоко избили прохожего

06.10.2025 | 12:50

Днем в понедельник, 6 октября, в Сети появилась запись жестокого избиения молодого человека у драмтеатра в Пензе.

На кадрах запечатлен конфликт между пострадавшим и двумя неизвестными. Первый произнес неосторожное слово в адрес последних, после чего те набросились на него, требуя объяснений.

Молодого человека повалили и начали бить. Он пытался защититься, прикрывая руками лицо.

В конце концов один из нападавших несколько раз сильно пнул лежачего ногой, заключительный удар пришелся по голове. На кадрах видно, что после него жертва перестала двигаться.

Ролик заканчивается на моменте, когда приятели уходят, оставив избитого на месте.

Официальной информации о случившемся пока нет.