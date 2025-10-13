В Пензенском районе ликвидировали гаражную нарколабораторию

13.10.2025 | 12:14

В Пензенском районе нашли и ликвидировали нарколабораторию в гараже одного из местных жителей. Он с приятелем изготавливал в ней запрещенные вещества.

Полицейские получили информацию, что двое мужчин 37 и 28 лет причастны к незаконному обороту наркотиков. Проверка это подтвердила.

«При осмотре гаражного бокса были обнаружены и изъяты: один сверток и три пакета с веществом растительного происхождения, а также бутылка объемом 1,5 литра с веществом темного цвета», - сообщили в областном УМВД РФ.

Экспертиза показала, что внутри были 326 граммов марихуаны, 166,8 грамма гашишного масла и части конопли массой 130 граммов.

Подельники признались, что собрали наркорастения в одном из пензенских сел для личного употребления.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - отметили в УМВД.