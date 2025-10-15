В Пензе осужденный попытался за взятку получить телефон

15.10.2025 | 10:05

В Пензе 24-летнего осужденного обвиняют в даче взятки сотруднику исправительной колонии № 7 за пронос запрещенных предметов.

По данным следствия, в августе 2025 года мужчина, отбывающий наказание, предложил инспектору деньги, чтобы тот согласился доставить на территорию ИК мобильный телефон и комплектующие к нему. Однако инспектор отказался.

В сентябре знакомый заключенного, не осведомленный о преступном умысле, попытался передать инспектору вышеперечисленное вместе с 30 000 рублей. В этот момент его задержали.

«Действуя профессионально, сотрудник учреждения сообщил о попытке подкупа в отдел собственной безопасности УФСИН», - сообщили в региональном управлении ФСИН РФ.

В отношении осужденного возбудили уголовное дело.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на завершение расследования», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области.