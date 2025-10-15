Пензенец выманил у знакомого 11,9 млн рублей, чтобы исполнить мечту

15.10.2025 | 10:34

33-летний житель Пензы выманил у знакомого 11,9 млн рублей, выдавая себя за начальника одного из отделов областного министерства ЖКХ и ГЗН. Суд приговорил его к лишению свободы.

Преступление было совершено в 2024 году. В апреле пензенец узнал, что его знакомый хочет инвестировать накопленные деньги. Мошенник сообщил ему, что устроился в министерство, и предложил вложиться в покупку двух экскаваторов, чтобы сдавать их подрядным организациям, выполняющим дорожные работы по госконтрактам.

В действительности злоумышленник в ведомстве не работал и никак не мог повлиять на принятие решений какими-либо должностными лицами. Зато он хотел купить дорогую машину.

В начале июня мошенник получил от знакомого деньги в рублях и долларах США в общей сумме свыше 11,9 млн рублей - якобы на приобретение экскаваторов стоимостью 6 млн каждый. После этого он сразу отправился в Москву и купил автомобиль бизнес-класса - Mersedes-Benz AMG GLE 53 за 107 тыс. долларов США.

«С августа 2024 года потерпевший просил друга показать купленные экскаваторы, однако каждый раз получал объяснения о невозможности исполнить просьбу по разным причинам. В дальнейшем подсудимый переехал в Казань и перестал контактировать с товарищем», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Обманутый пензенец обратился в правоохранительные органы.

Мошенник признал вину. В суде он заявил, что готов возместить ущерб, и передал потерпевшему 300 тыс. рублей.

Мужчину приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. «Судом также удовлетворен гражданский иск потерпевшего о возмещении материального ущерба», - добавила Елена Листарова.