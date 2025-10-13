23-летнего пензенца осудили за экстремистские комментарии

13.10.2025 | 17:23

Вступил в силу приговор 23-летнему пензенцу, который оставлял в мессенджере комментарии с призывом к насильственным, разрушительным действиям против участников СВО, лиц определенной национальности и жителей областного центра.

Он разместил свои экстремистские высказывания под тремя постами в октябре-ноябре 2024 года.

На суде молодой человек полностью признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.

Пензенца впервые привлекли к уголовной ответственности. По месту жительства, учебы в школе и колледже его охарактеризовали положительно. Суд отнес перечисленные факты, а также возраст горожанина к смягчающим обстоятельствам. Но нашлось и отягчающее: преступление совершено в условиях ведения Российской Федерацией боевых действий.

Железнодорожный районный суд назначил пензенцу наказание в виде 1 года 5 месяцев принудительных работ с удержанием из зарплаты 5% в доход государства. Коллегия по уголовным делам областного суда оставила приговор без изменения, сообщили в пресс-службе судебной системы Пензенской области.