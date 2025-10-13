Пензенец залез в чужой гараж через крышу и обокрал его

13.10.2025 | 11:25

В Пензе вечерняя прогулка 54-летнего местного жителя закончилась кражей с проникновением. Он увидел чужой гараж, залез в него и забрал ценные вещи.

В полицию обратился 54-летний владелец строения и рассказал, что из него пропали манометрическая станция и 4 бухты медной трубы.

Подозреваемого нашли. Он признался, что проник в гараж, повредив его крышу, вынесенное имущество сдал в пункт приема металла, а деньги потратил на личные нужды.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщили в областном УМВД РФ.

Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.