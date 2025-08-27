На главу Каменского района Александра Помогайбо напали

27.08.2025 | 18:00

В среду, 27 августа, в Сети появилась информация об избиении главы Каменского района Александра Помогайбо.

По данным телеграм-канала Shot, чиновник потребовал от местного жителя снести баню на улице Белинской в Каменке. Тот отказался, и Помогайбо оскорбил мужчину, после чего получил несколько ударов металлической трубой.

В пресс-службе областного УМВД России редакции сетевого издания «ПензаИнформ» прокомментировали произошедшее.

Сообщение о конфликте поступило около 15:30. Сотрудники выехали на место. Мужчина, причинивший телесные повреждения главе района, был доставлен в отдел полиции.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке», - сообщили в УМВД.