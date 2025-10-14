Криминал

В Наровчатском районе у отца солдата, погибшего на СВО, украли выплаты

В Наровчатском районе на скамье подсудимых оказался 29-летний местный житель. Мужчину обвинили в краже выплат с чужого банковского счета.

Согласно материалам дела, в августе 2024 года на СВО погиб сожитель матери подсудимого. Единственным близким родственником, который имел право на выплаты, оказался 70-летний отец бойца.

Мужчина предложил пожилому сельчанину свою помощь с оформлением необходимых документов. Чтобы иметь возможность управлять деньгами, которые поступили на банковский счет пенсионера, злоумышленник ввел данные его банковской карты и код, пришедший в СМС.

С 3 марта по 14 мая 2025 года мужчина без разрешения перевел на свой счет 1 млн 658 тыс. 900 рублей.

На суде он полностью признал свою вину и рассказал, что пенсионер, согласившись на предложенную помощь, якобы говорил, что ему не нужны никакие выплаты за погибшего сына, и пообещал отдать 2/3 полученных средств. Помимо этого, мужчина помог пожилому сельчанину оформить военную пенсию. Однако эти доводы не имели правового значения.

«Показаниями потерпевшего, данными им на следствии и в суде, подтверждалось, что разрешения переводить денежные средства со своего банковского счета на банковский счет подсудимого, пользоваться его банковской картой он не давал», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.

При назначении наказания суд учел, что у виновника есть маленькие дети, он добровольно возместил причиненный ущерб, имеет многочисленные грамоты и впервые совершил преступление. Также приняли во внимание мнение пострадавшего пенсионера, желавшего прекратить уголовное дело.

Мужчину приговорили к 1 году и 10 месяцам лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Наказание он будет отбывать условно.

