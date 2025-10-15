Безработный пензенец обокрал три сетевых магазина

15.10.2025 | 13:38

27-летний пензенец обокрал несколько магазинов из-за отсутствия официальной работы и денег. Он тайно выносил из них продукты и средства личной гигиены.

От действий мужчина пострадали 3 торговые точки. Их представители обратились в полицию. Изучив записи с камер, личность подозреваемого установили. Он сознался в преступлении.

«Стал ходить по магазинам, в основном по сетевым, так как в охране один человек, а касс много. Где кофе, где шоколадка - понемножку уносил, знакомым продавал. Деньги потом тратил на личные нужды. Здесь еще свадьба намечалась... Везде понемножку, но в итоге так и попался», - рассказал горожанин.

Общая сумма ущерба составила более 20 000 рублей. На пензенца завели уголовное дело.

«Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 2 лет. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», - сообщили в областном УМВД РФ.