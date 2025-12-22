Криминал

В Пензе доцент вуза заплатит полмиллиона за взятку от студентки

Печать
Telegram

В Пензе преподавательницу регионального филиала Финансового университета при Правительстве РФ осудили за взятку.

Доцент кафедры «Менеджмент, информатика и общегуманитарные науки», будучи руководителем учебной и производственной практик, в сентябре 2022 года согласилась помочь студентке с подготовкой и оформлением документов.

Она поставила подопечной отметку в ведомости и зачетной книжке, хотя фактически девушка на практике не была. За оказанную услугу 14 сентября 2025 года студентка перевела на карту преподавательницы 25 000 рублей.

Впоследствии девушка сдала госэкзамены и получила диплом о высшем образовании.

Когда факт получения взятки вскрылся, доцент полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

Женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей с лишением права заниматься педагогической деятельностью на год, сообщили в Первомайском районном суде.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети