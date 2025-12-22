В Пензе доцент вуза заплатит полмиллиона за взятку от студентки

В Пензе преподавательницу регионального филиала Финансового университета при Правительстве РФ осудили за взятку.
Доцент кафедры «Менеджмент, информатика и общегуманитарные науки», будучи руководителем учебной и производственной практик, в сентябре 2022 года согласилась помочь студентке с подготовкой и оформлением документов.
Она поставила подопечной отметку в ведомости и зачетной книжке, хотя фактически девушка на практике не была. За оказанную услугу 14 сентября 2025 года студентка перевела на карту преподавательницы 25 000 рублей.
Впоследствии девушка сдала госэкзамены и получила диплом о высшем образовании.
Когда факт получения взятки вскрылся, доцент полностью признала вину и раскаялась в содеянном.
Женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей с лишением права заниматься педагогической деятельностью на год, сообщили в Первомайском районном суде.
