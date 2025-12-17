Происшествия

Выясняются обстоятельства смерти двух мужчин при пожарах

Следователи устанавливают обстоятельства смерти двух мужчин при пожарах в Лопатинском и Кузнецком районах.

Ночью 16 декабря в селе Дубровском Лопатинского района загорелась квартира в двухквартирном доме на улице Дачной. После ликвидации пламени обнаружили тело 64-летнего мужчины.

Очаг пожара находился в месте, где располагалась печь. По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

Вечером 16 декабря в селе Монастырском Кузнецкого района сгорел дом на улице Заречной. Погиб 67-летний мужчина.

Причиной ЧП могла стать неисправность электрического оборудования или электросети.

«В ходе проведенных осмотров каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, на погибших не обнаружено. С целью установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы», - сообщили в СУ СКР по Пензенской области.

