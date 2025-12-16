По факту нападения собак на девочку в Кузнецке возбудят уголовное дело

16.12.2025 | 07:51

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения бездомных собак на девочку в Кузнецке.

Все произошло утром в понедельник, 15 декабря. Девочка направлялась в школу, когда несколько животных бросились на нее, порвали куртку.

«Я в это время была с ней на телефоне, собаки рычали, кидались. Дочь очень сильно напугалась, кричала о помощи, но никого не было», - рассказала в Сети мать пострадавшей.

Региональное СУ СКР начало проверку по факту инцидента.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Пензенской области Владимиру Игнатенкову возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования», - сообщили в следкоме.