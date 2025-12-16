Происшествия

По факту нападения собак на девочку в Кузнецке возбудят уголовное дело

Печать
Telegram

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения бездомных собак на девочку в Кузнецке.

Все произошло утром в понедельник, 15 декабря. Девочка направлялась в школу, когда несколько животных бросились на нее, порвали куртку.

«Я в это время была с ней на телефоне, собаки рычали, кидались. Дочь очень сильно напугалась, кричала о помощи, но никого не было», - рассказала в Сети мать пострадавшей.

Региональное СУ СКР начало проверку по факту инцидента.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Пензенской области Владимиру Игнатенкову возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования», - сообщили в следкоме.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети