Бывший начальник Управления культуры города Пензы Вера Фейгина останется под домашним арестом еще на 3 месяца. Решение о продлении меры пресечения во вторник, 23 декабря, рассмотрел Октябрьский районный суд.
Экс-чиновницу обвиняют в получении взятки от 42-летнего индивидуального предпринимателя за незаконные действия в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
По данным следствия, чиновница договорилась с мужчиной, что за 690 000 рублей обеспечит ему и аффилированным с ним лицам преимущества при заключении договоров в рамках проекта «Пензенское лето - 2025».
8 августа в своем служебном кабинете она получила часть согласованной суммы - 250 000 рублей. После этого в дело вступили сотрудники ФСБ. Чиновницу и взяткодателя задержали, деньги изъяли.
На следующий день Веру Фейгину по соглашению сторон уволили с должности, которую она занимала 20 лет. По ходатайству следователя Фейгину заключили под стражу до 8 октября. Срок продлевали сначала до 8 ноября, потом - до 8 декабря. 18 ноября экс-чиновнице изменили меру пресечения - с тех пор она, как и предприниматель, находится под домашним арестом.
Оба обвиняемых признались в содеянном. Вера Фейгина пояснила, что осенью хотела уйти на пенсию и большую часть средств собиралась распределить между сотрудниками управления культуры - из благих намерений.
Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд. На имущество предпринимателя наложен арест на общую сумму более 4 млн рублей.
