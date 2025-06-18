Происшествия

Движению на улице Калинина помешал раскуроченный ВАЗ

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В Пензе на видео сняли разбитый легковой автомобиль ВАЗ, который перекрыл полосу движения у ТЦ «Южный» на улице Калинина в сторону от центра города.

Кадры опубликовал пользователь телеграм-канала «Дорожная обстановка Пензы». Судя по времени на регистраторе, видео было снято в 6:56 среды, 18 июня.

Кузов ВАЗа сильно деформирован. Перед легковым автомобилем стоит эвакуатор. Также на место прибыли сотрудники ГАИ.

Официальной информации о ДТП пока нет. По словам очевидцев, в аварии пострадали 3 человека.

16 июня на улице Чаадаева в Пензе столкнулись Kia Mohave с 44-летним мужчиной за рулем и ВАЗ-2109 с 30-летним. Пострадал водитель отечественной машины, его 35-летняя пассажирка и 2 мальчика 2024 и 2016 года рождения, также находившиеся в салоне.

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Источник — видео TG-канала «Дорожная обстановка Пензы»
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