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Криминал

В Пензе осудили вора в законе, похитившего человека

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В Пензе осудили 60-летнего уроженца Грузинской ССР, занимавшего высшее положение в преступной иерархии.

Мужчина имел большой авторитет в криминальном мире. В 1992 году он получил статус «вор в законе», а в 2017-м поступил в одну из пензенских колоний, где отбывал наказание за похищение человека, разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть жертвы.

«Он стал контролировать осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях на территории области, организовывал сбор денежных средств, разрешал спорные ситуации среди лиц, поддерживавших криминальную субкультуру, вырученные денежные средства передавал на нужды криминального мира», - рассказала старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Законную власть мужчина не признавал и не выполнял требования сотрудников правоохранительных органов.

С обвинением в занятии высшего положения в преступной иерархии вор в законе не согласился.

«В результате по совокупности приговоров суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», - сообщили в Пензенском областном суде.

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Источник — фото Пензенского областного суда
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