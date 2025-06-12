В Пензе велосипедист врезался в павильон: разыскиваются свидетели

12.06.2025 | 10:31

В Пензе ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия, случившегося на улице Луначарского 31 мая.

По предварительным данным, в 20:35 напротив дома № 43 (вблизи магазина «Стрела») неустановленный автомобилист создал помеху для 30-летнего велосипедиста.

Не справившись с управлением, мужчина врезался в торговый павильон.

Водитель скрылся с места аварии, велосипедист получил травмы.

Свидетелей убедительно просят позвонить в УГАИ УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.