В Лунинском районе девушка в сердцах убила нагрубившего ей отца

20-летняя жительница Лунинского района на 7 лет отправится в колонию за убийство 39-летнего отца.
Преступление было совершено 2 января 2025 года в селе Болотниково. Девушка рассталась со своим молодым человеком. Выпив, она пришла к отцу за поддержкой.
Однако, услышав о том, что дочь разорвала отношения, мужчина разозлился. Родственники поссорились. Девушка схватила лежавший нож и 2 раза ударила им в грудь и левое плечо мужчины.
Раненый скончался на месте преступления.
Свою вину сельчанка признала частично. На суде она рассказала, что отец не принимал участия в ее воспитании, а когда она пришла к нему поделиться горестью, то услышала: «Зачем приперлась, опять жаловаться». Эти слова девушка восприняла слишком остро, убивать мужчину она не хотела.
Срок сельчанка будет отбывать в колонии общего режима. Пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀