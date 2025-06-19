Криминал

В Лунинском районе девушка в сердцах убила нагрубившего ей отца

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20-летняя жительница Лунинского района на 7 лет отправится в колонию за убийство 39-летнего отца.

Преступление было совершено 2 января 2025 года в селе Болотниково. Девушка рассталась со своим молодым человеком. Выпив, она пришла к отцу за поддержкой.

Однако, услышав о том, что дочь разорвала отношения, мужчина разозлился. Родственники поссорились. Девушка схватила лежавший нож и 2 раза ударила им в грудь и левое плечо мужчины.

Раненый скончался на месте преступления.

Свою вину сельчанка признала частично. На суде она рассказала, что отец не принимал участия в ее воспитании, а когда она пришла к нему поделиться горестью, то услышала: «Зачем приперлась, опять жаловаться». Эти слова девушка восприняла слишком остро, убивать мужчину она не хотела.

Срок сельчанка будет отбывать в колонии общего режима. Пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

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