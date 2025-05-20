Пензенца задержали на улице за призывы к экстремизму в Telegram

В Пензе местного жителя 1991 года рождения задержали по подозрению в публичных призывах к экстремистской деятельности.
Мужчина в Telegram агитировал за насилие в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.
Правоохранители пресекли действия горожанина и возбудили уголовное дело.
Сейчас документируются дополнительные факты противоправной деятельности злоумышленника, устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для расследования, сообщила официальный представитель УФСБ России по Пензенской области Елена Майкова.
В 2024 году в Пензе было зарегистрировано 8 преступлений, квалифицированных по статье «Содействие террористической деятельности», 114 - по факту заведомо ложных сообщений о готовящемся теракте, 3 - касавшихся публичных призывов к экстремизму.
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