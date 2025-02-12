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Общество

В Пензе за год было раскрыто меньше половины преступлений

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7 630 криминальных деяний было зарегистрировано в Пензе в 2024 году, в том числе 2019 - тяжких и особо тяжких. В числе прочих преступлений 8 квалифицированы по статье УК «Содействие террористической деятельности», 114 - заведомо ложные сообщения о готовящемся теракте, 3 - публичные призывы к экстремизму.

Об этом в среду, 12 февраля, депутатам гордумы доложил заместитель начальника полиции УМВД России по Пензе Николай Мухаев.

В представленном им докладе говорится, что сотрудники полиции раскрыли все убийства (их было 16), изнасилования (14), умышленные причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (10), разбои (6), а также ДТП с летальным исходом (14).

В целом раскрываемость составила 47,7%. Кроме того, правоохранители выявили виновников 120 преступлений прошлых лет.

Тем не менее 3 800 преступлений остались нераскрытыми. Большинство из них (1 464, или 38,5%) - это мошенничества. Каждое четвертое (963, 25,3%) связано с неправомерным доступом к компьютерной информации. Также не выявлены виновные в 700 кражах и 277 случаях незаконного оборота наркотиков.

В целом полицейские установили 2 192 злоумышленников. 1 364 из них не имеют постоянного источника доходов, 1 284 - рецидивисты, 74 не достигли совершеннолетия, 110 - учащиеся и студенты. К уголовной ответственности привлечены 1 825 человек.

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