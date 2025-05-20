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Криминал

Мошенники вытянули из кузнечанки выплату за погибшего на СВО сына

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Кузнечанка попалась на схему с инвестициями, подключила свою сестру и вместе с ней потеряла более 5 млн рублей.

В марте женщине в одном из мессенджеров позвонил незнакомец, который представился сотрудником брокерской компании и предложил заработать на бирже.

«Я сначала отклонила. Я игнорировала эти звонки недели две, но в какой-то момент он уговорил послушать, попробовать, поиграть на инвестиционной бирже - и я согласилась», - рассказала горожанка.

Затем с ней связался якобы менеджер. Он предложил начать с небольших вложений. Кузнечанка зарегистрировалась на специальной платформе и перечислила туда 16 500 рублей. При этом мошенники убедили ее включить демонстрацию экрана, чтобы видеть все счета.

«На протяжении недели-двух якобы играли, даже небольшой доход стал появляться, потом сказали, что нужно повысить ставки, чтобы больше зарабатывать», - отметила женщина.

Мошенники вытянули из кузнечанки выплату за погибшего на СВО сына

Кузнечанка пояснила собеседнику, что у нее нет таких денег, после чего ей предложили взять полмиллиона под расписку. Деньги зачислились на инвестиционный счет, игры продолжились, а доход вскоре увеличился вдвое - женщина видела цифры на экране.

«Захотели вывести, и я якобы неправильно назвала код. Надо было полностью на английском, а я назвала буквы на английском, цифры на русском, и заблокировали. Чтобы разблокировать, нужно было предоставить бенефициара, я уговорила сестру», - уточнила горожанка.

Далее с женщин потребовали «снять кредитное плечо». В итоге родственница кузнечанки перечислила на указанный звонившим счет 4,8 млн рублей, которые она получила за своего погибшего в зоне СВО сына.

Но вывести деньги сестры так и не смогли, аферисты требовали все больше вложений. Потеряв все средства, обе пошли в полицию.

Мошенники вытянули из кузнечанки выплату за погибшего на СВО сына

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», - пояснила следователь ОМВД России по г. Кузнецку Марина Пастухова.

Мошенники вытянули из кузнечанки выплату за погибшего на СВО сына

«Граждане, не верьте никому. Мошенников очень много, они находят такие темы душевные, начинают разговаривать о детях, о будущем, втираются в доверие, а в итоге ноль», - предупредила кузнечанка.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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