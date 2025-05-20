Мошенники вытянули из кузнечанки выплату за погибшего на СВО сына

20.05.2025 | 10:17

Кузнечанка попалась на схему с инвестициями, подключила свою сестру и вместе с ней потеряла более 5 млн рублей.

В марте женщине в одном из мессенджеров позвонил незнакомец, который представился сотрудником брокерской компании и предложил заработать на бирже.

«Я сначала отклонила. Я игнорировала эти звонки недели две, но в какой-то момент он уговорил послушать, попробовать, поиграть на инвестиционной бирже - и я согласилась», - рассказала горожанка.

Затем с ней связался якобы менеджер. Он предложил начать с небольших вложений. Кузнечанка зарегистрировалась на специальной платформе и перечислила туда 16 500 рублей. При этом мошенники убедили ее включить демонстрацию экрана, чтобы видеть все счета.

«На протяжении недели-двух якобы играли, даже небольшой доход стал появляться, потом сказали, что нужно повысить ставки, чтобы больше зарабатывать», - отметила женщина.

Кузнечанка пояснила собеседнику, что у нее нет таких денег, после чего ей предложили взять полмиллиона под расписку. Деньги зачислились на инвестиционный счет, игры продолжились, а доход вскоре увеличился вдвое - женщина видела цифры на экране.

«Захотели вывести, и я якобы неправильно назвала код. Надо было полностью на английском, а я назвала буквы на английском, цифры на русском, и заблокировали. Чтобы разблокировать, нужно было предоставить бенефициара, я уговорила сестру», - уточнила горожанка.

Далее с женщин потребовали «снять кредитное плечо». В итоге родственница кузнечанки перечислила на указанный звонившим счет 4,8 млн рублей, которые она получила за своего погибшего в зоне СВО сына.

Но вывести деньги сестры так и не смогли, аферисты требовали все больше вложений. Потеряв все средства, обе пошли в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», - пояснила следователь ОМВД России по г. Кузнецку Марина Пастухова.

«Граждане, не верьте никому. Мошенников очень много, они находят такие темы душевные, начинают разговаривать о детях, о будущем, втираются в доверие, а в итоге ноль», - предупредила кузнечанка.