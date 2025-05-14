Пензячка получила 1 млн рублей за «трудоустройство» в ФСБ

14.05.2025 | 16:48

43-летнюю жительницу Пензенской области обвиняют в мошенничестве. Женщина брала деньги за «трудоустройство» в различные структуры.

Установлено, что злоумышленница, будучи генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, обманом получила от бывшего работника регионального министерства градостроительства и архитектуры 1,3 млн рублей.

Эти деньги она якобы должна была передать сотруднику ФСБ России за принятие решения о восстановлении потерпевшего в ведомстве.

Аналогичным образом женщина ввела в заблуждение жительницу Пензы, которая хотела устроить близкого родственника в областное УФСБ России. За «содействие» злоумышленница взяла 1 млн рублей.

Однако вскоре аферы вскрылись. В отношении женщины возбудили уголовные дела.

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности обвиняемой и обстоятельств, имеющих значение для расследования», - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ РФ.