Пензенцу вынесли приговор за смертельное ДТП на Тамбовщине

20.05.2025 | 08:51

В Тамбовской области вынесен приговор 44-летнему жителю Пензы, по вине которого один человек погиб, второй оказался искалеченным.

4 ноября 2024 года мужчина двигался по шоссе на автомобиле Mercedes-Benz S350. Около 9:30 в Мордовском районе он выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Cerato.

Здоровью водителя Kia был причинен тяжкий вред, его супруга скончалась.

Суд приговорил пензенца к 1 году 6 месяцам колонии-поселения и на такой же срок лишил его водительских прав.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.