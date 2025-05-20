Гибель на СВО: планируется установить единый срок выплат

20.05.2025 | 20:29

В России планируют установить единый срок предоставления выплат по случаю гибели участника специальной военной операции или увольнения его со службы по ранению.

Депутаты Госдумы РФ уже приняли в первом чтении законопроект, который предполагает зачисление денег в 15-дневный срок после проверки всех необходимых документов. На саму проверку отводится также 15 суток.

Один из инициаторов поправок, депутат Дмитрий Вяткин, пояснил, что в других законах, например в обязательном государственном страховании военнослужащих и приравненных к ним лиц, сроки четко регламентированы, так же должно быть и здесь.

По словам Дмитрия Вяткина, вышеназванные выплаты будут производиться не только военнослужащим, но и сотрудникам иных силовых структур. «В частности, мы ко второму чтению обязательно добавим Росгвардию», - процитировала парламентария пресс-служба Госдумы РФ.

В 2023 году определялся предельный срок выплат родным погибших в ходе СВО бойцов - не позднее одного года со дня смерти военнослужащего.