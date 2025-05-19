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Криминал

В Шемышейском районе сын набрал кредитов на отца, уехавшего на СВО

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В Шемышейском районе перед судом предстал 27-летний местный житель. Мужчину обвинили в хищении денег у собственного отца.

Тот перед отправкой в зону СВО доверил сыну заработную банковскую карту военнослужащего и разрешил оставлять себе на расходы 10 000-15 000 рублей из средств, поступающих на нее. Мужчина же воспользовался доступом к мобильному банку родителя и оформил на него кредитную карту, а также два кредита.

Таким образом сын сумел получить 2 млн 95 тыс. 115 рублей.

При вынесении приговора суд учел, что мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, удовлетворительно характеризуется по месту жительства. Кроме того, к смягчающим наказание обстоятельствам отнесли и то, что он добровольно возместил отцу имущественный ущерб.

Сельчанина приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года, сообщили в пресс-службе Шемышейского районного суда.

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