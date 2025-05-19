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Криминал

В Пензе пенсионеру грозит 5 лет за хранение найденного на помойке

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68-летнего жителя Пензы будут судить за хранение оружия и боеприпасов, найденных около мусорного контейнера.

По версии следствия, в августе 2024 года мужчина заметил около бака мешок с необычным содержимым. Внутри были пистолет системы Марголина калибра 5,6 мм, 101 патрон калибра 5,6 мм, 10 патронов калибра 9 мм, 6 патронов калибра 7,62х25мм, ствол со ствольной коробкой к карабину Lieferer Nr 1001 калибра 5,6 мм, ствольная коробка, затвор и часть ствола к винтовке ТОЗ-8 калибра 5,6 мм и затвор к винтовке системы Мосина.

Пензенец забрал находку на дачу. В декабре оружие и боеприпасы у него обнаружили и изъяли полицейские.

Пенсионер признал вину и пояснил, что он охотник и любит оружие, поэтому оставил себе все найденное, сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Теперь пензенцу грозит до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд.

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